Над Ставрополем 25 мая пронесся торнадо

Вечером 25 мая жители села Татарка в Ставропольском крае стали свидетелями редкого природного явления для нашего региона – торнадо.

Запечатлеть атмосферный вихрь местному жителю удалось сегодня, около 16:40. Позже снимок появился в телеграмм – канале «Ставрополь».

Причиной возникновения торнадо стала непогода. 25 мая в краевом центре, а также в его окрестностях идет дождь, прогнозируется ветер.

Напомним, на днях сильный град обрушился на несколько районов нашего края. Больше всего пострадали жители станицы Незлобной Георгиевского городского округа.