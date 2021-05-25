Нейрохирурги Невинномысска впервые провели сложнейшую операцию позвоночника

В мэрии Невинномысска рассказали, что местные медики в городской больнице провели сложнейшую операцию на позвоночнике. Он был сломан, его восстановили транспедикулярной фиксацией - соединением костей с помощью титановых винтов. Такой метод позволяет винтам держаться надежнее.

- Проведение такой операции стало возможно благодаря новому специализированному оборудованию, которое было закуплено в 2020 году, а также непрерывному обучению медицинского персонала отделения, участия в различных конференциях, съездах не только в России, но и за ее пределами, - рассказал заведующий отделением травматологии Олег Горлачев.

В отделении травматологии также выполняют сложные операции после травм позвоночника и связанные с грыжами межпозвоночных дисков. Нейрохирурги присоединились к отделению горбольницы Невинномысска в 2021 году, здесь трудятся четыре профессиональных хирурга.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ставропольские медики начали лечить хронические боли пациентов и эпилепсию с помощью электрических разрядов в позвоночник. Медики получат квоты на проведение таких операций.