Врачи Ставрополя ждут квоты на лечение пациентов от эпилепсии вживлением электродов

Медики Ставрополя получат квоты на лечение пациентов с помощью введения электродов. С помощью таких операций можно избавить человека от хронических болей и эпилепсии.

Отметим, квота - определенная денежная сумма, которую государство выделяет человеку на лечение. Право на квоту есть абсолютно у всех. Квота от Минздрава выдается не "живыми" деньгами, а представляет собой направление на операцию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, как работают вживленные электроды. Ставропольские врачи тесно работают со столичными профессионалами, такие операции раньше могли делать только в мегаполисах.

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