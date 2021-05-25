Следователи Дагестана возбудили уголовное дело после гибели детей в пожаре в Избербаше

Следователи завели дело после гибели детей в пожаре. Фото: пресс-служба СК Дагестана

ГУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей в пожаре в Избербаше. Они указали на признаки преступления, которое проходит по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным следствия, 25 мая в многоквартирном доме по улице Гамидова в городе Избербаш начался пожар. Там находились четверо детей от 3 до 9 лет. Два ребенка погибли: семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Двое детей спрыгнули на одеяло. Сейчас они находятся в реанимации.

Сейчас устанавливают причины пожара и ищут очаг возгорания, допрашивают свидетелей. Уже назначены экспертизы. Следственное управление взяло это дело на особый контроль.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Советском округе Ставрополья в пожаре погибли два ребенка. Трагедия произошла в частном доме в хуторе Рог. Огонь захватил площадь в 40 квадратных метров, уничтожены также мебель и вещи.