В Ставрополе устраняют последствия сильного ливня

Фото: Нетипичный Ставрополь: https://vk.com/26stav

В Ставрополе 25 мая сильный ливень и гроза с градом привели к подтоплениям города и ближайших садовых товариществах. Большое скопление воды появилось на проспекте Российском, на улице 45-я Параллель.

Переходить пешеходные переходы стало для горожан настоящим испытаниям. Тем временем водители «плыли» по дороге, пытаясь благополучно доехать до своих домов.

Позже глава краевого центра прокомментировал ситуацию, пообещав, что специалисты «Водоканала» и службы спасения занимаются откачкой воды от дворовой территории, а также из подвалов. Пострадавших и погибших, к счастью, не оказалось.

Однако в Ставрополе жители некоторых многоэтажек стали выкладывать в сеть видео с «подтопленными подъездами».

На них – человек спускается на лифте на первый этаж многоквартирного дома, а там протекает крыша и пол напоминает небольшое озеро.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 25 мая жители села Татарка в Ставропольском крае стали свидетелями редкого природного явления для нашего региона – торнадо.

Запечатлеть атмосферный вихрь местному жителю удалось около 16:40. Позже снимок появился в телеграмм – канале «Ставрополь».

Причиной возникновения торнадо стала непогода. 25 мая в краевом центре, а также в его окрестностях идет дождь, прогнозируется ветер.