В Железноводске вандалы поломали меч Бештау на Комсомольской поляне

Фото: Инстаграм главы Железноводска

Глава Железноводска сообщил, что вандалы пополам поломали меч Бештау на Комсомольской поляне.

- Пусть руки отдохнут у тех, кто делает такое. Друзья, кто стал свидетелем, прошу написать мне в Директ. Нельзя прощать вандалов, - обратился Евгений Моисеев к землякам.

- Там и горку кто-то проломил. Так обидно, что есть такие люди. Найти и заставить за все заплатить, - ответил один из местных жителей;

- Почему люди не становятся лучше от красоты вокруг, почему живут на этой земле так, чтобы ломать, осквернять, очернять. Красиво-плохо, чисто-плохо, город и поселок становятся привлекательными - тоже плохо! – добавила другая жительница ставропольского курорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Железноводска объяснил, откуда у него дорогой внедорожник.