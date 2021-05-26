В Ставрополе за сутки выпала почти месячная норма осадков

Вечером 25 мая на Ставрополь обрушился сильнейший ливень. За последние сутки выпала почти месячная норма осадков. Больше всего от стихии пострадала Юго-Западная часть города.

Коммунальщики оперативно приступили к устранению последствий. Работу лично контролировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Перед аварийными службами была поставлена задача в кратчайшие сроки провести весь комплекс мер по ликвидации подтоплений. Они будут работать в круглосуточном режиме до полного устранения всех последствий стихии.

Всего ЕДДС приняла 41 обращение, большая часть из них – от жителей Промышленного района. Заявки поступали и от владельцев частных домов, и от жителей многоквартирных. В основном они касались подтоплений дворов и подвальных помещений. В течение ночи большую их часть отработа

Сейчас продолжается откачка воды из подвала в доме 84/4 по улице Доваторцев. Управляющие компании занимаются составлением актов и определяют размер ущерба.

По информации специалистов, основная причина скопления воды на проспекте Российском и улице 45-я параллель не в засоренной ливневой канализации, которую тщательно прочистили весной, а в наносе стихией земли, веток, листвы с прилегающих полей на ливневые решетки.

Они не давали возможности быстро принять большие потоки воды. Поэтому основные силы коммунальных служб были брошены на их расчистку. Здесь и на примыкающих улицах работы проводились всю ночь. Всего от наносов освободили 48 ливневок.

Кроме того, аварийная служба ЕДДС в течение ночи откачивала воду с некоторых участков двух садовых товариществ в районе военного городка. Там от обилия осадков вышел из берегов частный зарыбленный пруд.

Сейчас коммунальщики завершают устранение последствий стихии и приводят город в порядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе устраняют последствия сильного ливня

Большое скопление воды появилось на проспекте Российском, на улице 45-я Параллель

[ Подробнее]