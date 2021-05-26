Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Ставрополе

После сильных проливных дождей в Ставрополе, прокуратура Промышленного района организована проверку деятельности коммунальных служб и органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Выяснилось, что из-за сильных дождей произошли подтопления на улицах города, в том числе на ул. Тюльпановая и Рогожникова.

Например, в одном из случаев из-за затопления и размытия участка дороги по ул. Тюльпановая краевого центра поход с детьми в детский сад № 86 оказался затруднительным.

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, реконструкции, ремонта дорог, а также контроля за надлежащей эксплуатацией ливневой (дождевой) канализации находятся в ведении органов местного самоуправления.

- По итогам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре района, - говорится в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 25 мая на Ставрополь обрушился сильнейший ливень. За последние сутки выпала почти месячная норма осадков. Больше всего от стихии пострадала Юго-Западная часть города.