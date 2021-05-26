В Дагестане восстанавливают смытую ливнем дорогу

В Дагестане начали восстанавливать смытую накануне горную дорогу республиканского значения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сильные ливни смыли асфальт и обрушили грунт на 48-ом км автотрассы «Буйнакск — Гимры — Чирката».

Движение в сторону Цумадинского, Гумбетовского и Ботлихского и районов Дагестана временно осуществляется через Ашильтинский перевал.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как большой поток воды льется вниз, часть дороги уже размыта, разрушенное полотно смывает с обрыва.

Сейчас в зоне риска в СКФО находятся более 20 участков трасс длинной 37 км. Об этом сообщает пресс-служба в Упрдор «Кавказ».

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