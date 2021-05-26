В Дагестане сильные ливни размыли дороги в трех селах

Фото: СОЦСЕТИ. На данный момент из-за ливневых дождей с 36-го по 49-й км закрыта республиканская автодорога «Буйнакск - Гимры – Чирката»

Сильные ливни в Хунзахском районе Дагестана размыли внутрисельские дороги в трех населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, повреждены три придомовые постройки. Для оказания помощи местным жителям от МЧС выехала рабочая группа и группа спасателей от Шамильской ПСС.

На данный момент из-за ливневых дождей с 36-го по 49-й км закрыта республиканская автодорога «Буйнакск - Гимры – Чирката».

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как большой поток воды льется вниз, часть дороги уже размыта, разрушенное полотно смывает с обрыва.

В пресс-службе республиканского МЧС рассказали, что заблокированных сел нет. Движение осуществляется по маршруту «Унцукуль – Ашильта».

Фото: стоп-кадр видео

В ведомстве также уточнили, что ремонтные работы будут проводиться сегодня, 26 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 25 мая на Ставрополь обрушился сильнейший ливень. За последние сутки выпала почти месячная норма осадков. Больше всего от стихии пострадала Юго-Западная часть города. Коммунальщики приступили к устранению последствий.

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