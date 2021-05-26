В Пятигорске уничтожили 870 кг кабачков, запрещенных в России

В Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что во время планового рейда на овощные базы нашли почти тонну кабачков без документов. Продавец не смог объяснить, из какой они страны и почему без лицензии, а потом и вовсе сбежал.

Сотрудники ведомства списали продукцию и дали указание уничтожить. Всего сожгли 870 килограмм овощей. Есть предположение, что это была партия санкционного продукта, запрещенного к ввозу в Россию. Поэтому продавец и ретировался.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала об обязательной маркировке сыров и мороженого. С 1 июня на предприятиях Ставропольского края, как и по всей России, начнут маркировать молочную продукцию. На упаковках мороженого и сыров появится специальный код, который поможет отследить путь товара от завода до покупателя, сообщили в комитете по торговле региона.