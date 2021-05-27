Губернатор предложил объявить 2022– Годом курортов Ставрополья

Губернатор края предложил объявить 2022 год – Годом курортов Ставрополья. По мнению главы региона, курорты КМВ должны стать доступными не только для отдыха гостей из других регионов, но и для местных жителей.

Владимир Владимиров на заседании краевой Думы во время оглашения ежегодного послания подчеркнул, что на сегодняшний день здравницы края заполнены на 100 %.

Несмотря на пандемию, санатории нашего региона принимали отдыхающих, специалисты оказывали всем нуждающимся лечебные услуги. Санатории Ставрополья успешно запустили программы реабилитации для переболевших коронавирусом вскоре после начала пандемии.

- Большинство наших земляков считают, что нужно развивать современную досуговую инфраструктуру. Люди хотят жить в современном регионе с большим экономическим потенциалом, - заявил Владимир Владимиров.

Смотрите ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 27 мая 2021 на сайте stav.kp.ru.