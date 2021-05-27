В Ингушетии на местного жителя завели дело за помощь террористам в Сирии

Пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия сообщили, что местного жителя арестовали по подозрению в участии в террористической организации.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям уголовного кодекса: "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

По данным следствия, 43-летний житель Ингушетии прибыл в Сирию в 2016 году, чтобы воевать на стороне боевиков. Его там научили обращаться с оружием и приняли в ряды террористов. Затем, когда он вернулся на родину, начал незаконно торговать оружием.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении пресс-службы.

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