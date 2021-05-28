Процентный доход банка «Уралсиб» вырос на 8,6%

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Банк «Уралсиб» опубликовал отчетность по Международным стандартам за 1 квартал 2021 года. По сравнению с прошлым годом, финансовая организация показывает стабильный рост во всех направлениях.

- По итогам 1 квартала прибыль банка «Уралсиб» составила 3,4 млрд. рублей по сравнению с убытком 1,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход Банка в 1 квартале вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,9 млрд. рублей, чистый комиссионный доход вырос на 12,9% и составил 1,9 млрд. рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители организации.

Также у банка выросли активы – с 505,6 до 512,6 млрд. рублей. А собственные средства увеличились на 3,0 млрд рублей – с 96,4 млрд до 99,4 млрд рублей.

- Банк на протяжении последних лет демонстрирует устойчивую позитивную динамику, и как показала практика, его бизнес-модель работает эффективно даже в непростых экономических условиях, – отмечает Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов. – У банка диверсифицированные источники фондирования, сбалансированный портфель активов, хороший запас ликвидности и достаточности капитала, что позволяет нам с уверенностью развивать бизнес и укреплять положение на рынке.

Банк «Уралсиб» показывал успешные результаты на фоне пандемии. Что подтверждается оценками независимых исследовательских бюро. Так, в 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ -». В апреле 2021 года Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг Банка на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»