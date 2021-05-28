На Ставрополье свыше четверти миллиона человек сделали прививку от COVID-19

Вакцинация на Ставрополье наращивает темпы. Всего прививку от COVID-19 уже сделали свыше четверти миллиона человек. Об этом сообщил губернатор региона. За весь период пандемии выздоровело 51727 человек.

А за последние сутки болезнь победили 56 жителей нашего края. Число умерших достигло 1494. За вчерашний день скончались еще пять пациентов.

Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в крае на сегодняшний день достигло 54631. За сутки коронавирус подтвердился у 60 человек.

- Победить пандемию поможет вакцинация. Но соблюдать меры эпидемиологической предосторожности тоже все еще важно. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.