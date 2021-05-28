Депутаты Думы Ставрополья призвали активнее использовать опыт общественников в оказании паллиативной помощи

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края Валентина Муравьева

На совещании в комитете по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края обсудили тему, находящуюся на особом контроле у парламентариев, органов исполнительной власти и общественных организаций - качество и доступность паллиативной помощи, а также вопросы межведомственного взаимодействия при ее оказании.

Одними из инициаторов совещания выступили общественные организации. Дело в том, что в настоящее время паллиативная помощь - это не только медицинская часть, но и социальная и психологическая поддержка семей. И значительная нагрузка в этом направлении идет именно на общественников.

На Ставрополье свыше 4000 паллиативных больных, из них почти 90 - дети. Как уточнили в минздраве края, для оказания помощи этой категории населения организован краевой методический центр, а по всему региону созданы 24 кабинета врачей паллиативной медпомощи и 200 паллиативных коек. Помощь для таких пациентов оказывается как амбулаторно, так и на дому.

Общественники обратили внимание на недостаток информации о паллиативной помощи

Для того, чтобы повысить качество работы в данном направлении, в конце 2020 года была утверждена программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Ставропольском крае на 2020 - 2024 годы». Она направлена на организацию системного взаимодействия между ведомствами и создание комплексного подхода к паллиативным больным, включая обеспечение жизненно необходимыми лекарствами, предоставление мер соцподдержки, профессиональный уход и помощь психологов. Помимо этого, программа предусматривает дополнительное обучение уходу за паллиативными больными медработников, а они уже будут проводить занятия с родственниками пациентами.

Члены общественных организаций обратили внимание на недостаток информации по получению статуса «паллиативного больного», о положенных льготах на жизненно важные препараты, об отсутствии качественной психологической поддержки.

Депутаты обратили внимание, что нужно усилить информационную составляющую: пациенты должны иметь возможность задать вопросы специалистам, чтобы знать свои права и возможности, а также понимать, как действовать в различных ситуациях. Необходимы дополнительные меры по доступности обезболивающих препаратов, отлаженный механизм постановки на паллиативный учет, формирование базы данных с регулярной актуализацией состояния больных.

- Межведомственное взаимодействие должно быть слаженным и эффективным. Нужна четкая координация действий работы в этом направлении. Необходимо совместно искать решения по возникающим вопросам, подключая к диалогу общественные организации и научное сообщество. Все, кто нуждаются в паллиативной помощи, не должны оставаться наедине со своей бедой, - подвела итог совещания председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края Валентина Муравьева.