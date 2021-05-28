Губернатор Ставрополья предупредил о возможности паводка из-за дождей

Во время майских дождей, в большинстве территорий Ставрополья выпало не более месячной нормы осадков.

При этом, уровень воды в основных реках края находится в пределах или ниже нормативных значений.

В том числе, это касается рек Калаус, Егорлык, Кубань и Кума. На пропускную способность водных артерий положительно повлияли и выполненные работы по расчистке русел.

Сеть гидротехнических сооружений края готова к возможному паводковому периоду. Завершены работы по определению границ зон затопления и подтопления в границах 160 сел нашего края.

Все они поставлены на кадастровый учет. Продолжается реализация утвержденного губернатором комплекса противопаводковых мероприятий.

В 2021 году на эти цели предусмотрено более 460 миллионов рублей. Глава региона поручил вести постоянный мониторинг состояния русел рек в период паводковой угрозы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 29 и 30 мая в крае ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер до 25 м/с.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям – рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.