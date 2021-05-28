В Ставропольском крае 29 и 30 мая прогнозируется ливень, гроза, град, ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 29 и 30 мая в крае ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям – рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ставропольцев просят: находясь в помещении, держаться, как можно дальше от окон. Что касается владельцев частных домов, то им следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане из-за проливных дождей сошел сель. В некоторых горных районах были повреждены участки дорог. Так, мощный селевой поток, пронесшийся по дагестанскому селу, сняли на мобильный.

На кадрах видно, как течение уносит с собой крупнорогатый скот. По словам местных жителей, вода сносит и машины сельчан.

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