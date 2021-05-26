В Дагестане сель сносит коров и машины жителей подтопленных сел

Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану

В Дагестане из-за проливных дождей сошел сель. Напомним, что в некоторых горных районах были повреждены участки дорог.

Больше всего пострадали Хунзахский, Шамильский и Гумбетовский районы. Так, мощный селевой поток, пронесшийся по дагестанскому селу, сняли на мобильный.

На кадрах видно, как течение уносит с собой крупнорогатый скот. По словам местных жителей, вода сносит и машины сельчан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане начали восстанавливать смытую накануне горную дорогу республиканского значения.

Сейчас движение в сторону Цумадинского, Гумбетовского и Ботлихского и районов Дагестана временно осуществляется через Ашильтинский перевал.

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