В Дагестане сель сносит коров и машины жителей подтопленных сел

Фото: пресс-служба МЧС по Дагестану
В Дагестане из-за проливных дождей сошел сель. Напомним, что в некоторых горных районах были повреждены участки дорог.
Больше всего пострадали Хунзахский, Шамильский и Гумбетовский районы. Так, мощный селевой поток, пронесшийся по дагестанскому селу, сняли на мобильный.
На кадрах видно, как течение уносит с собой крупнорогатый скот. По словам местных жителей, вода сносит и машины сельчан.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане начали восстанавливать смытую накануне горную дорогу республиканского значения.
Сейчас движение в сторону Цумадинского, Гумбетовского и Ботлихского и районов Дагестана временно осуществляется через Ашильтинский перевал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Дагестане сильные ливни размыли дороги в трех селах
Для оказания помощи местным жителям выехала группа спасателей [Подробнее]