В Ставрополе начали строить новый корпус краевого онкодиспансера

Губернатор Владимир Владимиров проинспектировал в Ставрополе площадку, где в эти дни начинается строительство нового корпуса краевого онкодиспансера.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Завершить его планируют в 2024 году. На эти цели направят около 6 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Новый корпус появится в непосредственной близости от существующего.

Как отметил главврач онкодиспансера Константин Хурцев, строительство корпуса является долгожданным ответом на запрос, как со стороны пациентов, так и самих медиков. Действующее сегодня здание медучреждения проектировалось ещё в 1970-е годы. Сегодня его возможностей недостаточно, с учетом роста населения в краевой столице и в других территориях Ставрополья.

Увеличится и количество доступных форм помощи онкобольным. Здесь разместятся современные компьютерные томографы, 7 хирургических отделений, а также гематологическое, эндоскопическое, консультативно-диагностическое и отделение лабораторной диагностики.

С началом работы корпуса в крае станет доступно, в частности, проведение радионуклидной терапии, а также трансплантация стволовых клеток и костного мозга. Сегодня для её прохождения пациентам приходится выезжать далеко за пределы региона.

Губернатор подчеркнул высокую социальную значимость объекта. Он потребовал от курирующих краевых ведомств, подрядчика обеспечить полное соблюдение всех требований по срокам и качеству проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.