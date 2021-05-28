В Михайловске заключили под стражу водителя, насмерть сбившего 17-летнюю девушку

На Ставрополье продолжается расследование уголовного дела против 49-летнего жителя Михайловска.

Напомним, он подозревается в нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 8 мая на перекрестке переулка Князевский и улицы Кочубея Михайловска, этот водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили вбольницу. Там от полученных травм она скончалась. Сегодня, 28 мая 2021 подозреваемого заключили под стражу.