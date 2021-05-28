Крупные вузы СКФО включатся в программу «Приоритет – 2030»

Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка провел рабочую встречу с членами совета Консорциума вузов Северного Кавказа.

Во время диалога его участники обсудили вопросы развития образования и создания комфортных условий для трудоустройства выпускников вузов в республиках СКФО.

На встрече также говорили о реализации программы «Приоритет-2030». Она создана для того, чтобы развивать университеты.

- Сегодня созданы все условия, чтобы Консорциум активнее подключался ко всем процессам социально-экономического развития макрорегиона, подчеркнул – заявил Юрий Чайка.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов обозначил возможные направления использования ресурсов программы «Приоритет – 2030» для решения макрорегиональных задач. Он предложил рассмотреть возможность участия в программе «Приоритет – 2030» вузов, входящих в Консорциум, «с целью консолидации общих усилий для решения важных макрорегиональных задач».

Все участники этого собрания заслушали проблемы высшей школы Северного Кавказа. Так, одной из важнейших задач из года в год встает вопрос трудоустройства дипломированных специалистов после окончания вуза.

Члены Совета Консорциума вузов Северного Кавказа поддержали идею аппарата полпреда о создании единого окружного «электронного банка» молодых специалистов. Он будет включать в себя общую информацию о компетенциях студента, закончившего обучение в высшем учебном заведении.

Такая информационная система окажет серьезную помощь престижным компаниям и финансовым группам, работающим округе, в подборе будущих работников.