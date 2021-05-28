Аграрии Ставрополья собрали первые 7,5 тонн земляники с открытого грунта

Работники сельхозкомпаний собрали первый в этом году урожай земляники с полей. Всего отгрузили 7,5 тонн ягод самых разных сортов: «Корона», «Клери», «Сирия», «Нелли», «Гала», «Чиф».

Производители продают полевую землянику на рынках, в магазинах и собственных хозяйствах. А для тех, кто хочет получить скидку, есть акция: собери ягоды сам и забери по сниженной цене. Кстати, выращивают землянику не только для внутренней продажи - у региона заказывают поставки в разные уголки России. Например, в Екатеринбурге запросили 6 тонн.

В 2020 году аграрии собрали почти 1000 тонн ягоды.

- Развитие отрасли стимулирует государство: в прошлом году ягодоводы благодаря господдержке в размере 5,5 млн рублей смогли компенсировать до 47% понесенных затрат. В этом году на эти цели выделено 4 млн рублей, - заявил и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о строительстве четырех больших тепличных комплексов в Ставропольском крае. Стоимость проекта - 20 млрд рублей.