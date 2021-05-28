Число ДТП на Ставрополье за I квартал 2021 года снизилось на пять процентов

И.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа провел совещание, во время которого представил статистику автомобильных аварий за первый квартал года. По данным ведомства, число ДТП сократилось на 5%.

Также местные власти утвердили План реализации первоочередных мероприятий по ликвидации участков концентрации ДТП. А таких как минимум девять, шесть из них уже проверили и провели необходимые мероприятия, чтобы остановить поток аварий.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Михайловске арестовали водителя, насмерть сбившего 17-летнюю девушку. 8 мая на перекрестке переулка Князевский и улицы Кочубея Михайловска, этот водитель девушку и скрылся с места происшествия.