Фото: Совет Федерации Федерального Собрания России

Совет Федерации Федерального Собрания России опубликовал на своем сайте сведения о доходах и имуществе сенаторов за 2020 год.

Представляющий в Совфеде Ставропольский край Валерий Гаевский задекларировал 26, 3 млн рублей годового заработка, что на миллион меньше его дохода за 2019 год. В его сведениях о недвижимости значатся земельный участок размером 36 соток, жилой дом площадью свыше 440 кв.м., гараж (98 кв.м.) и дорогостоящий внедорожник « Lexus GX46».

Жена Гаевского задекларировала больше 6,4 млн рублей, заработанных ею за весь прошлый год.

Другой сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов указал в документе больше 3,5 млн рублей годового заработка, дом (672 кв.м.) и два катера («Вильямс Турбоджет 325» и «Файрлайн Сквадрон 58»).