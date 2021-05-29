В Дагестане главврач и начальница кадров подозреваются в афере на сотни тысяч рублей

На бывшего главного врача и начальника отдела кадров Гергебильской центральной районной больницы в Дагестане завели уголовное дело по статьям 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и 292 УК РФ (служебный подлог).

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по РД, с октября 2018 по декабрь 2020 года по просьбе подчиненной главврач издал и подписал приказ о принятии на работу местной жительницы, зная, что фактически та работать не будет. И ее зарплату будет незаконно получать начальник отдела кадров.

- Всего за указанный период начальник отдела кадров обманным путем похитила бюджетные денежные средства в сумме свыше 280 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив бюджету больницы материальный ущерб в крупном размере, - комментируют в ведомстве.