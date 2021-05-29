Во Владикавказе с 15 мая ищут пропавшую пенсионерку

Фото пропавшей

В Северной Осетии продолжаются поиски пропавшей жительницы Владикавказа Хахряковой Веры Венедиктовны 1942 года рождения. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания, женщина ушла из дома утром 15 мая и перестала выходить на связь с родственниками.

- По словам племянницы, пропавшая страдает провалами в памяти, - отмечают в полиции.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см., волосы каштановые с проседью. Была с белой женской сумкой и одета в светлые босоножки.

Если вам известно местонахождение Хахряковой Веры Венедиктовны, звоните в полицию по телефонам: 02(102), 59-65-00, 8-906-488-07-77.