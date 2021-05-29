В Дагестане разыскивают молодого человека с проблемами со здоровьем

В Дагестане ведутся поиски 29-летнего жителя Каспийска Магомедханова Шамиля, который вышел из дома 28 мая 2021 года и по настоящее время не вернулся. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике. Отмечается, что у пропавшего проблемы со здоровьем, «поэтому вероятно он не осознает, что родные и близкие ищут его и тревожатся».

- Может находиться где угодно, предугадать его дальнейшие планы крайне сложно.

Был одет в черную кепку, кофту того же цвета, серые спортивные штаны, черные тапочки. Особые приметы: нос с горбинкой и лысый.

Всех, владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего без вести, просьба сообщить по телефонам: Дежурная часть 99-42-24 или 8-964-050-14-14.