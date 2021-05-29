Юный лихач спровоцировал смертельное ДТП с мотоциклистом на Ставрополье

В аварии на 39 км автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» погиб мотоциклист. Ему было 32 года.

ДТП произошло 28 мая около 22:00. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского края, 23-летний лихач на отечественной легковушке Lada Priora двигался со стороны станицы Новотроицкой в сторону Изобильного. Совершая обгон по встречной полосе, он не убедился, что там никого нет. Произошло столкновение с мотоциклом Honda.

Виновник аварии - житель Краснодарского края, за два года 22 раза его штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Парень находится в реанимации.