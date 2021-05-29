На Ставрополье неопытный водитель сбила ребенка и попыталась скрыться

Фото с места ДТП: ГИБДД по СК

В поселке Иноземцево, Ставропольский край, девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2112 сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и попыталась скрыться.

По предварительным данным от ГУ ГИБДД региона, 29 мая около 14 часов 30 минут на улице Гагарина виновница аварии ехала со стороны Пятигорска и на регулируемом пересечении с улицей Советской поехала на "красный". Школьница шла на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

- Удар был такой силы, что пешехода откинуло на встречную полосу в автомобиль Лада Калина, а водитель "двенадцатой" продолжила движение, но была заблокирована очевидцем происшествия в 100 метрах от ДТП, - комментируют в ведомстве.

Известно, что за рулем ВАЗ-2112 была 20-летняя местная жительница, которая получила права несколько месяцев назад.

Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, врачи борются за жизнь подростка.