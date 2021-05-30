На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 75 человек

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 54785. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 75 человек. Продолжают умирать и пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За сутки скончались 6 человек. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших достигло 1506. Всего выполнено 1 миллион 850 тысяч тестирований на COVID-19.

По словам Владимира Владимирова, всем заболевшим оказывается необходимая врачебная помощь. За вчерашний день победить коронавирус смогли 19 пациентов.