В Ставрополе на Комсомольском пруду откроют точки общественного питания

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На Комсомольском пруду с началом купального сезона для комфорта отдыхающих откроют точки общественного питания. В них будут продаваться прохладительные напитки, чай и кофе, мороженное, попкорн, снеки, а также фастфуд: блины, пицца, хот-доги.

Посетителям предложат все необходимое для пляжного отдыха. Сейчас идет капитальный ремонт здания кафе «Веранда на волне».

Собственник усилил фундамент, установил новые колонны. Для отдыха горожан и гостей Ставрополя рядом с основным зданием предусмотрена летняя веранда, которая начнет работу вместе с началом купального сезона.

Напомним, перед его стартом проводились проверки готовности городской службы спасения к работе в летний период, Роспотребнадзор проверяет качество воды.

Подразделения ГИМС МЧС России проводят освидетельствование пляжей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что купальный сезон традиционно начнется 1 июня и завершится 15 сентября. Для предотвращения несчастных случаев на воде налажено дежурство спасателей. На территории водоема установлено 112 камер видеонаблюдения с передачей информации в ЕДДС, МВД и ФСБ.

Ежедневно главный городской водоём будут патрулировать сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.