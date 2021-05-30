На Ставрополье открылись участки для очного предварительного голосования «Единой России»

В Ставропольском крае заработало 264 участка. Жители региона будут выбирать партийцев, которые смогут поучаствовать в осенних выборах.

Напомним, с 24 по 30 мая в крае проводится предварительное голосование по кандидатурам для выдвижения в этом году от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Сегодня, 30 мая — завершающий, основной день голосования.

Поучаствовал в выборах и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

- Участие в нем – прямая возможность решить, кто будет представлять нас на выборах. Это ответственное право, от которого зависит будущее наших городских и муниципальных округов, сёл и посёлков, хуторов и станиц.