В Ставропольском крае клещи покусали более тысячи шестисот человек

На сегодняшний день Крымская геморрагическая лихорадка диагностирована у шести местных жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Клещи на Ставрополье покусали уже 1656 человек, в том числе более 737 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день Крымская геморрагическая лихорадка диагностирована у шести местных жителей. Их выявили в Ставрополе, в Петровском и Благодарнеском городских округах, а также в Шпаковском, Апанасенковском и Арзгирском районах.

Тем временем в нашем регионе продолжается плановая профилактика от клещей. Специалисты обрабатывают леса, парки, поля и другие объекты.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в краевом центре— 666, Пятигорске — 122, в Кисловодске — 96, в Минераловодском городском округе — 94.

Клещ может быть переносчиком многих заболеваний. Именно поэтому так важно отнести укусившего паразита в лабораторию. Если при исследовании будет выявлено несколько возбудителей, то врач сможет разработать оптимальную тактику профилактики или лечения.

Кстати, многие считают, что если после укуса нет никаких симптомов заболевания, то ничего страшного, клещ был не заразным. На самом деле многое зависит от возбудителя инфекции. Инкубационный период после укуса может быть от одной недели до месяца.