В Ставрополе появились первые будки и кормушки для бездомных животных

В парке «Победы» Ставрополя установили первые будки и кормушки для бездомных животных. Для этого выделили специальную площадку.

Во многих странах мира существует практика установки уличных кормушек для животных.

За ними следят неравнодушные горожане. Они добавляют туда корма и воду. К площадке подведены камеры видеонаблюдения.

Это доброе место находится недалеко от входа в парк с улицы Фроленко.

- Мы обращаемся к жителям района с просьбой следить за чистотой и сохранностью этой площадки и по возможности добавлять в кормушки корм и воду, - поделилась основатель благотворительного фонда помощи животным «Ковчег» Ирина.