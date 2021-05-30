Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 мая 2021 12:59

В Ставрополе появились первые будки и кормушки для бездомных животных

Эта площадка находится недалеко от входа в парк «Победы» с улицы Фроленко
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В парке «Победы» Ставрополя установили первые будки и кормушки для бездомных животных. Для этого выделили специальную площадку.

Во многих странах мира существует практика установки уличных кормушек для животных.

За ними следят неравнодушные горожане. Они добавляют туда корма и воду. К площадке подведены камеры видеонаблюдения.

Это доброе место находится недалеко от входа в парк с улицы Фроленко.

- Мы обращаемся к жителям района с просьбой следить за чистотой и сохранностью этой площадки и по возможности добавлять в кормушки корм и воду, - поделилась основатель благотворительного фонда помощи животным «Ковчег» Ирина.