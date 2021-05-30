Во Владикавказе пьяный водитель устроил драку с полицейскими

Инцидент произошел накануне, около 23:00, на улице Весенней во Владикавказе. По словам очевидцев происшествия, пьяный водитель легковушки пытался скрыться от полицейских. В итоге заехал во двор многоэтажки.

Там разъяренный пьяный мужчина выскочил из автомобиля и устроил так называемый бой без правил.

На крики прибежали соседи и супруга нетрезвого водителя. Все пытались оттеснить пьяного мужчину и успокоить правоохранителя. В итоге начался балаган. Инцидент успели снять на мобильный.

Видео появилось на одном из телеграмм-каналов республики. Полицейский выстрелил в воздух, чтобы люди отошли.

После чего вызвал других полицейских. Как сообщают очевидцы, пьяного мужчину скрутили и увезли. Официальных комментариев по данному факту пока не поступало.