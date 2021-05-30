В Дагестане появился баннер с изображением погибшей в Казани молодой учительницы

В день трагедии 26-летняя учительница выскочила в коридор из класса, где занималась с небольшой группой учеников

В Махачкале установили баннер, в честь учительницы английского языка, погибшей в казанской трагедии. Эльвире Игнатьевой было всего лишь 26 лет.

В 175-й гимназии Эльвира Игнатьева работала уже четыре года, преподавала иностранный язык. В 2019 году закончила Казанский федеральный университет, получила красный диплом, поступила в магистратуру.

Ее ученики рассказывали, что молодая учительница была очень терпеливой и внимательной, хорошо объясняла материал.

В день трагедии 26-летняя учительница выскочила в коридор из класса, где занималась с небольшой группой учеников.

И очередь из оружия попала прямо в девушку. Наверняка она порывалась защитить детей, которые были в тот страшный момент классе. Медики спасти жизнь Эльвиры не успели.

Акция, в рамках которой появились баннеры и медиафасады с портретами 26-летней учительницы английского языка из Казани Эльвиры Игнатьевой, проходит по всей России.