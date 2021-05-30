В Ставрополе мужчина решил заработать на покрашенной под панду собаке

Фото: @26stav

В Ставрополе в одном из парков горожане заметили мужчину со странной собакой. А если быть точнее, то животное было покрашено под панду. Местные жители сфотографировали эту собаку, выставили в соцсетях и рассказали, что ее хозяин на этом зарабатывает.

Так, мужчина, по словам горожан, предлагает отдыхающим в парке сфотографироваться с ней за деньги.

Пользователи в комментариях назвали этот бизнес жестким обращением с животным. По мнению ставропольцев, хозяина собаки стоит привлечь к ответственности.

А на днях похожий случай произошел в Кисловодске. Там хозяин кроликов решил их покрасить в голубой и розовый цвет и также предлагать туристам сфотографироваться с питомцами за деньги, естественно. Однако, нашлись зоозащитники, реакция надзорных ведомств себя долго ждать не заставила.

Мужчине запретили бизнес на цветных кроликах.