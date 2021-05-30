В Ставропольском крае завершилось предварительное голосование по кандидатурам от «Единой России»

На Ставрополье завершилось предварительное голосование по кандидатурам «Единой России» для последующего выдвижения на выборах разного уровня. Закрылись участки для голосования.

Сейчас ведется подсчет голосов. Скоро станут известны итоги.

Губернатор Ставрополья поблагодарил всех, кто принял участие в предварительном голосовании.

- Кто нашел немного времени, чтобы поддержать своих кандидатов. Кто пришел сказать, каким быть будущему нашего края и всей страны. Пусть оно будет счастливым и успешным! – обратился Владимир Владимиров к землякам.