В Ставрополе мужчина ответит за покушение на убийство собутыльника

Инцидент произошел 25 мая в Ставрополе. В этот день 37-летний местный житель распивал спиртные напитки в доме у своего приятеля.

Во время пьянки между мужчинами завязался конфликт. Разъяренный мужчина сначала стал избивать друга руками. А потом и вовсе взялся за нож и стал наносить им удары по собутыльнику.

К счастью, потерпевшему вовремя оказали помощь, он остался жив. Сейчас он находится в больнице.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.