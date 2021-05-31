Вблизи Пятигорска произошла авария с тремя пострадавшими

Инцидент произошел 29 мая, около 14:00, на автодороге «Лермонтов-Черкесск» Предгорного района. Водитель «Лады Приор» нарушил требование дорожной разметки «сплошная линия», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем БМВХ3.

Травмы получили водитель и двое пассажиров «Приоры». Все они - жители соседнего региона. 30-летний водитель отечественной легковушки в момент аварии был трезв, злостным нарушителем ПДД не был.

В его отношении составили административный материал по статье: «Выезд в нарушение ПДД за сплошную линию разметки».

Мужчине грозит лишение права управления сроком от 4до 6 месяцев, либо штраф в размере 5 тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске разыскиваются очевидцы смертельного ДТП. От полученных травм 28-летний водитель, местный житель, скончался до приезда скорой помощи.