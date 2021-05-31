1 июня Ставропольский край накроют град и дожди

На Ставрополье первые дни лета обещают быть теплыми, однако принесут с собой значительные осадки.

По данным синоптиков, пасмурная погода сохранится на протяжении 1 и 2 июня 2021. Ожидается умеренный ветер, однако во время грозы его порывы могут достигать 15 — 18 м/с.

Так, по данным ставропольского Гидрометцентра, ночью 1 июня температура воздуха составит +13…+18, а днем от +24 до +29 градусов. При этом на протяжении суток возможны кратковременные дожди и грозы, а после полудня — и вовсе град.

Такая же ситуация сохранится и 2 июня. Ночью воздух прогреется до 14-19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21-26. В среду жителям региона также стоит взять с собой зонт, выходя из дома. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы в первой половине суток и затяжные ливни с градом во второй.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре специалистам потребовалось больше суток, чтобы откачать воду из затопленного подвала многоэтажки.

Напомним, сильнее всего из-за прошедшего 25 мая ливня пострадал многоквартирный дом № 84/4 по улице Доваторцев. Всю воду откачали только к полуночи 26 числа.