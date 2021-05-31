Срочники из Ингушетии спасли бабушку из горящего дома под Нижним Новгородом

В Нижегородской области два ингушских срочника спасли человека из горящего дома. Об этом сообщает постпредство республики при президенте РФ в Москве.

ЧП случилось около военной части, в поселке Мулино. Солдаты Алихан Тумгоев и Зелимхан Яндиев, заметив, что в горящем доме остались люди, побежали внутрь. Из огня молодые люди вытащили пожилую женщину, которая не могла сама покинуть здание.

Алихан Тумгоев и Зелимхан Яндиев

- Мы гордимся нашими земляками и выражаем огромную благодарность за отвагу им и их родителям за достойное воспитание! - отметили в постпредстве республики.