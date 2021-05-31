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Происшествия31 мая 2021 13:48

В Карачаево-Черкесии три дня будет лить дождь

Такой прогноз дает МЧС по республике
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии дают неутешительный прогноз погоды на три дня. С 1 по 3 июня в республике будет лить дождь, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Днем 1 июня и до конца суток 2 и 3 июня, местами на территории КЧР ожидается сильный дождь, в сочетании с грозой, градом, и шквалом до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровни воды местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема, - сказано в сообщении ведомства.

МЧС по КЧР предупреждает, что в республике из-за погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Местному населению надо быть бдительными и осторожными. В экстренных случаях надо звонить на телефон доверия (8782)26-01-00 либо номерам служб («112», «101» и «01»).

На сильные осадки жители Карачаево-Черкесии жаловались еще 30 мая. Некоторые улицы в аулах и городах затопило. Сейчас уровень воды там спал.

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