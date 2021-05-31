В Пятигорске водитель такси напился из-за женщины и попал в ДТП

В Пятигорске 30 мая жители бурно обсуждали ДТП с перевернутой машиной такси. Так, водитель не справился с управлением, въехал в припаркованную иномарку. Машина перевернулась на бок.

К счастью, погибших и пострадавших нет. За рулем был 56-летний водитель с очевидными признаками опьянения.

Мужчина признался, что сел за руль пьяным. А злоупотреблял спиртным мужчина, по его словам, из-за семейных неурядиц.

Процедура освидетельствования показала наличие 1,4 мг на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Это считается сильной степенью опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю. Против водителя составили административный материал за управление машиной в состоянии опьянения.

Мужчине грозит от полутора до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас машина помещена на штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.