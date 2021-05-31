Жители Ставрополья могут пожаловаться на проблемы с водой на горячую линию

Жители Ставрополья теперь могут оставить сообщение, обращение или жалобу по поводу водоснабжения по номеру 8 - (800) - 600-76-09. Ставрополькрайводоканал открыл круглосуточную горячую линию для своих абонентов.

И кстати, звонок бесплатный. Так, в рабочие часы звонки принимает «живой оператор». В остальное время - обращения автоматически записываются и передаются в работу специалистам.

Ставропольцам нужно указать ФИО, точный адрес, суть проблемы, и контактный телефон для обратной связи.

Сообщить о проблеме в сфере водоснабжения можно и в краевое министерство ЖКХ. В режиме 24/7 звонки принимает диспетчер по номерам 8(8652) 29−66−40 и 29−64−69.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 107 селах Ставрополья улучшат водоснабжение. Так, в 2021 году запланировано построить или модернизировать еще 24 объекта. Это позволит решить проблему с водой для 129 тысяч жителей края.

На последующие три года намечено улучшить водоснабжение еще двухсот пятидесяти тысяч ставропольцев.