Экс-главу района в Дагестане посадили на 6 лет за многомиллионную растрату

Магомед Джелилов занял пост главы района в 2015 году

Экс-глава Дербентского района Магомед Джелилов получил 6 лет тюремного заключения в колонии общего режима за растрату 8,6 млн рублей.

Бывший чиновник осужден за совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

Было доказано, что в 2016 году Джелилов передал в собственность своим родственникам и знакомым несколько земельных участков общей площадью 6 га. Эти участки относились к категориям земель сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения Зидьян-Казмаляр. Муниципальному району был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 8,6 млн рублей.