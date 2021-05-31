Банк «Уралсиб» вошел в топ-10 по самым выгодным кредитам наличными

Фото банка "Уралсиб"

«Уралсиб» занял 10 стройку рейтинга по самым выгодным кредитам наличными в апреле. Такое исследование подготовил портал «Выберу.ру».

- В десятку лучших вошел «Кредит наличными» от «Уралсиба» до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых. Это минимальная процентная ставка по условиям программы со страхование жизни и здоровья заемщика, в том числе и при рефинансировании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в финансовой организации.

При составлении рейтинга эксперты портала учитывали величину процентной ставки, полную стоимость кредита, сумму ежемесячных платежей, страхование, срок кредитования, а также отсутствие комиссий и скрытых выплат.

Кредит можно взять от 100 тысяч рублей до 1,5-3 млн рублей в зависимости от категории клиента и программы кредитования. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробнее об условиях «Кредита наличными», а также о других кредитных продуктах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»