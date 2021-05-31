В Северной Осетии откроют Центр бокса для национальной сборной

Фото: Правительство РСО-Алании

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев обсудили детали соглашения о сотрудничестве республики с организацией. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РСО-Алания.

У федерации есть цель за четыре года вдвое увеличить число занимающихся боксом граждан.

- Для того, чтобы достичь желаемого, необходимо развивать спортивную инфраструктуру. В Северной Осетии бокс является одним из самых любимых видов спорта, в том числе благодаря Марату Гассиеву и его победам. В соглашении, которое мы готовим, будут отражены конкретные шаги с обеих сторон, позволяющие значительно улучшить условия для занятий боксом, - сказал на встрече Щекутьев.

Сергей Меняйло уверяет, что республика готова помочь в популяризации бокса.

- У нас с вами сложились конструктивные взаимоотношения во время моей работы в Сибирском федеральной округе, когда удалось открыть в Кемерово 36 боксерских залов. Предлагаю продолжить наше сотрудничество в Северной Осетии по уже отработанной схеме, - сказал Меняйло представителям Федерации бокса России.

На встрече также были врио заместителя председателя Правительства РСО–Алания Борис Джанаев, заместитель генсекретаря по взаимодействию с региональными федерациями Федерации бокса России Андрей Крушанов и боксер Мурат Гассиев. Они обсудили, какие спортивные проекты планируют реализовать в Северной Осетии. Так, были выделены Центр прогресса бокса в горной местности, в котором могут проводить сборы национальные команды, и тренировочный зал в Беслане.

По мнению Щекутьева, в республике можно построить не менее пяти залов. Нужно, чтобы занятия проходили бесплатно как для детей, так и для взрослых и профессиональных спортсменов. Помимо прочего, в августе во Владикавказе организуют вечер бокса, в котором будут участвовать известные боксеры.