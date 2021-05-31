Прокуратура выявила хищение при строительстве детсада в Ставропольском крае

Прокуратура Ставропольского края выявила хищение при строительстве детского сада. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте 2020 года коммерческая организация выиграла тендер на строительство дошкольного учреждения в селе Московском на сумму более 171 млн рублей. К декабрю работы должны были закончить. Но подрядчик вносил заведомо недостоверные сведения в акты и предоставлял их заказчику. В результате был причинен ущерб в 14 млн рублей.

- По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края, - сказано в сообщении.